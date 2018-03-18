РИАМО - 18 мар. Депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина проголосовала на выборах президента России в подмосковных Химках.

«Проголосовала в городском округе Химки (мой избирательный округ). А вы?», — написала Роднина в Instagram.

Большинство пользователей соцсети ответили депутату, что уже проголосовали.

Явка в Подмосковье, по данным на 15:00, составила 43,9%.

В воскресенье в России проходят выборы президента. В соответствии с Конституцией РФ глава государства избирается на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.