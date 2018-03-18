РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 18 мар. В ходе мониторинга общественники проверили все избирательные участки в подмосковных Котельниках и положительно оценили их проведение, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

В городском округе Котельники в день выборов президента России члены общественной палаты мониторят ход голосования.

«Председатель общественной палаты Олег Козловский рассказал, что с момента начала голосования общественники посетили все избирательные участки в городе. В Котельниках их насчитывается 11», – говорится в сообщении.

В частности, общественники посетили УИК в микрорайонах Силикат, Белая Дача, Ковровый.

«В ходе объезда мы пообщались с председателями участков и наблюдателями. Претензий к выборной кампании у нас не возникло. В целом, могу сказать, что горожане идут на участки с радостным настроением», – отметил Козловский.

Для удобства граждан пожилого возраста в Котельниках также организовали выездное голосование на дом.