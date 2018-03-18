РИАМО - 18 мар. Автобус, столкнувшийся с грузовым автомобилем на Киевском шоссе в новой Москве, был технически исправен и оснащен современными системами безопасности от европейских производителей, сообщила РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы «Группы ГАЗ» Мария Кузнецова.

Семнадцатого марта около 15:15 на 24-м километре Киевского шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, следовавшего по маршруту №420, и грузового автомобиля. По предварительным данным, в автобусе пострадали восемь человек, среди них пятеро детей – они получили ушибы, тяжелых травм нет.

«По результатам проверки установлено, что автобус ЛиАЗ-5292 2012 года выпуска был технически исправен, обслуживался силами ГУП «Мосгортранс» и проходил все плановые техосмотры в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя», - сказала собеседник агентства.

По ее словам, автобус оснащен самыми современными системами безопасности от ведущих европейских производителей: пневматической двухконтурной тормозной системой, системой ABS и другими, эксплуатационный ресурс агрегатной базы автобуса - до 1 миллиона километров.

Она добавила, что следственные органы в настоящий момент выясняют причины дорожно-транспортного происшествия и степень ответственности водителей транспортных средств за произошедшее.