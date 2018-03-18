Жители Московской области активно голосуют на выборах президента РФ 18 марта – явка по данным на 15.00 достигла 43,9%, что выше, чем на прошлых президентских выборах в 2012 году. В Подмосковье работают 4239 избирательных участков, голосование проходит в штатном режиме, существенных нарушений не зафиксировано, отмечается высокое качество организации выборов.

Просто и понятно о выборах президента РФ>>

Явка избирателей

В России на выборах президента отмечается высокая явка избирателей, и Московская область не отстает от общероссийских показателей. По данным на 12:00, в Подмосковье явка на выборы составляла 23%, а к 15:00 на избирательные участки пришли уже 43,9% жителей, что составляет более 2,5 миллионов человек, сообщил Мособлизбирком.

По прогнозам, итоговая явка на выборах президента РФ на территории Подмосковья может превысить значения 2012 года на 5–7%.

На выборах президента России 2012 года явка избирателей в Московской области по данным на 15:00 составляла 40%.

Сейчас по явке в области лидирует поселок Восход – 59,47%, Лосино-Петровский – 57,05%, Молодежный – 56,01%. Наименьшая явка отмечена в Жуковском – 35% проголосовавших, Люберцы – 35%, Волоколамск – 35%.

Для сравнения, данные явки по России на 14:00 по московскому времени составили 34,72%.

Жители Подмосковья голосуют как по месту регистрации, так и по месту фактического нахождения. В частности, в аэропорту «Шереметьево» проголосовало более 1,4 тысячи человек, в аэропорту «Домодедово» – чуть более 1 тысячи избирателей, в «Жуковском» – 28 человек.

Что вы знаете о выборах президента России? >>

Работа участков

В 08:00 воскресенья в Московской области открылось 4239 избирательных участков, на 2170 из них работают видеокамеры и ведется интернет-трансляция. В 06:00 начали работать УИК в аэропортах «Домодедово», «Шереметьево» и «Внуково». Отдать свой голос можно до 20:00.

В ряде муниципалитетов для удобства избирателей пущены специальные автобусы до участков голосования, в том числе, в Клину и Королеве.

На избирательных участках в Подмосковье задействовано более 1,7 тысячи комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБов). Кроме того, применяется технология QR-кода для сокращения времени обработки данных и передачи их в ГАС «Выборы».

За порядком и безопасностью в местах голосования следят более 10 тысяч сотрудников полиции, а также представителей Росгвардии и работников ЧОП, более 800 дружинников и 360 казаков.

Пожарную безопасность на выборах в Московской области обеспечивают порядка 20 тысяч спасателей и пожарных, из них более 3,4 тысячи сотрудников МЧС. Задействовано свыше 3,7 тысячи единиц техники. Пожарные дежурят на каждом избирательном участке.

С субботы все экстренные оперативные службы, а также предприятия энергетики и ЖКХ на территории региона работают в режиме повышенной готовности. Также в Подмосковье дежурят около 600 бригад скорой медицинской помощи.

Для освещения выборов аккредитованы порядка 100 СМИ и более 800 журналистов. Для них в Одинцове работает единый медиацентр, который позволяет в режиме онлайн подключаться к трансляции с избирательных участков.

Где голосовали звезды и политики

В Подмосковье по традиции голосуют на выборах многие известные личности – политики, артисты, спортсмены.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев проголосовал на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке №3946, который расположен в поселке Барвиха Одинцовского района. Там же отдала свой голос депутат Госдумы РФ Оксана Пушкина. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и первый заместитель председателя Мособлдумы Лариса Лазутина проголосовали на избирательном участке в филиале МГИМО в Одинцове.

Также одними из первых пришли на избирательные участки главы муниципалитетов Подмоскровья, в том числе, глава Королева Александр Ходырев и глава Люберец Владимир Ружицкий.

Депутат Госдумы Лидия Антонова проголосовала в ДК в Люберцах.

Депутат Госдумы Вячеслав Фетисов, генеральный директор киностудии «Военфильм» Игорь Угольников и депутат Мособлдумы Павел Максимович проголосовали на выборах президента РФ в подмосковном Подольске, а в Балашихе отдали свой голос председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов и ее депутат Тарас Ефимов.

В Королеве проголосовали гендиректор информагентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселев, президент Федерации хоккея Владислав Третьяк, эстрадный певец Лев Лещенко и ведущий «Первого канала» Сергей Тугушев. Звездная пара Алла Пугачева и Максим Галкин отдали свои голоса в Звенигороде.

В подмосковных Химках проголосовала детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова, которая посетила избирательный участок 3145. певец Стас Михайлов отдал свой голос на избирательном участке в Истре.

На избирательном участке №2986 в Солнечногорске проголосовала директор Департамента информации и печати министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Члены Общественной палаты городского округа Красногорск – заслуженный артист России Валерий Меладзе и народный артист России Дмитрий Харатьян проголосовали в Красногорске.

Зафиксированные нарушения

По информации Мособлизбиркома, серьезных нарушений на избирательных участках Подмосковья не зафиксировано. Общественными наблюдателями были обнаружены лишь два нарушения на 3642 проверенных УИК.

При этом в связи с большим потоком людей на участках возникали нештатные ситуации, по данным случаям выезжала мобильная группа реагирования.

При этом самая распространенная проблема, с которой сталкивались жители – отсутствие избирателей в списках. Эти вопросы решаются на местах.

Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова подтвердила, что на выборах президента России в Подмосковье серьезных нарушений нет. По ее словам, все спорные ситуации на УИК решаются с помощью консультаций в штатном режиме.

«По сообщениям от наших мониторинговых групп, от наблюдателей и общественных палат, которые находятся на каждом УИКе, как таковых конфликтных ситуаций нет. Они все разрешаются в рабочем порядке. Но сказать, что есть нарушения, мы не можем», - сказала Семенова.

В 09.00 камеры видеонаблюдения на избирательном участке №1480 в Люберцах зафиксировали вброс бюллетеней, после чего урна была опечатана, от работы на участке отстранены два человека.

Кроме того, в Красногорске и Одинцове произошел сбой онлайн-трансляции хода выборов. Решением проблемы занимается «Ростелеком». Однако подобные проблемы носят точечный характер, отметила Коновалова.

В соответствии с Конституцией РФ глава государства избирается на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования. Отдать свой голос можно за одного из восьми кандидатов.