РИАМО (КОРОЛЕВ) - 18 мар. Летчик-космонавт Елена Серова проголосовала на выборах президента Российской Федерации в подмосковном Королеве, написала об этом сама Серова в своем аккаунте в Instagram.

Герой России, летчик-космонавт и депутат Госдумы РФ Серова проголосовала в воскресенье на избирательном участке в городской гимназии №11.

«Я сделала выбор! А вы?», – написала Серова.

В воскресенье в России проходят выборы президента. В соответствии с Конституцией РФ глава государства избирается на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.

Избирательный участок можно найти по адресу проживания или рядом с местом пребывания. Также узнать контакты участков можно через сервис ЦИКа.