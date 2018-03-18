РИАМО (БАЛАШИХА) - 18 мар. В воскресенье на избирательных участках в Балашихе работают 180 наблюдателей от общественных палат России и Подмосковья, пока нарушений не зафиксировано, сообщил «РИАМО в Балашихе» представитель общественной палаты региона.

«В Балашихе у нас работают 180 наблюдателей. На данный момент все спокойно, нашими наблюдателями нарушения не зафиксированы», – сказал представитель палаты.

С 2018 года наблюдателями на выборах могут быть не только те, кого делегировали партии и кандидаты, но и представители общественных палат.

В воскресенье в России проходят выборы президента РФ. Глава государства будет избран на 6-летний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.