РИАМО – 18 мар. Явка избирателей на выборах президента России по состоянию на 17:00 по московскому времени составила 51,9%, сообщил журналистам в воскресенье заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев.

«Явка 51,9%. Явка избирателей на территории России будет в онлайн режиме транслироваться на медиаэкране в информационном центре в ЦИК РФ. Актуальная информация будет появляться на экране каждые три минуты», - сказал Булаев.

В воскресенье россияне выбирают президента страны, отдать свой голос за одного из восьми кандидатов можно до 20:00. В соответствии с Конституцией РФ глава государства избирается на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.

Найти избирательный участок по адресу проживания или рядом с местом пребывания, а также узнать контакты участков можно через сервис ЦИКа.

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