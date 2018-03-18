РИАМО (БАЛАШИХА) – 18 мар. Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов отметил высокую организацию выборов президента России в подмосковной Балашихе, передает корреспондент Балашихинского информагентства.

По данным агентства, в воскресенье Брынцалов посетил избирательный участок №60 в школе №21 в микрорайоне Дзержинского Балашихи.

«Люди идут, голосуют, организация процесса на высоком уровне. Как я посмотрел на других участках, действительно, люди готовились, тратили свое время, для того чтобы организовать этот процесс на территории городского округа Балашиха и всей Московской области», – сказал Брынцалов.

Он добавил, что почти все избирательные участки в Балашихе оборудованы электронными комплексами обработки избирательных бюллетеней, что позволит упростить и ускорить процедуру подсчета голосов.

По информации агентства, всего в Балашихе открылись 184 избирательных участка – 180 постоянных и четыре временных в медицинских учреждениях. Первые шесть участков были открыты в 6:00 для голосования военнослужащих. Всего в городском округе зарегистрировано более 300 тысяч избирателей.

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