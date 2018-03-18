РИАМО (БАЛАШИХА) - 18 мар. Олимпийский чемпион по хоккею, участник суперсерии СССР – Канада 1972 года, почетный гражданин Балашихи Юрий Ляпкин проголосовал на выборах президента на избирательном участке №32 вместе с женой и внучкой, сообщается на официальном сайте администрации городского округа.

«Последнее время всегда посещаю выборы, всегда голосую. Раньше, когда был занят активной спортивной деятельностью, не всегда получалось. Сейчас каждые выборы мы голосуем, приходим обязательно. Я думаю, что это почетная обязанность каждого гражданина России. Это гражданская ответственность», – сказал Ляпкин.

Он пришел на избирательный участок вместе с женой Аллой Ивановной и внучкой Анной Евсеевой, которая проголосовала впервые.

«Мне 18 лет, я студентка, учусь на первом курсе. Это мой первый опыт участия в выборах. Для меня это довольно важное событие – новый этап в жизни. Хочется быть уверенной в том, что страна будет развиваться, и мы вместе с ней», – сказала Евсеева.

По итогам регистрации кандидатов в избирательный бюллетень включены восемь кандидатов. В соответствии с Конституцией РФ глава государства избирается на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.