РИАМО - 18 мар. Явка на выборах президента РФ на территории Подмосковья может превысить на 5-7% значения 2012 года, сообщил журналистам в воскресенье председатель регионального отделения Партии роста в Московской области Олег Сольский.

«Явка на этих выборах, по моим прогнозам, будет выше на 5-7%, чем в 2012 году. По нашим ощущениям, идет все хорошо, в рамках действующего закона», - сказал Сольский.

Также он рассказал, что проголосовал за проект в Реутове в рамках программы «Комфортная городская среда».

«Чем больше жителей будем спрашивать о проблемах, тем лучше будет для жителей», - отметил Сольский.

В воскресенье в России проходят выборы президента. В соответствии с Конституцией РФ глава государства избирается на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования. Отдать свой голос можно за одного из восьми кандидатов.

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