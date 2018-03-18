РИАМО - 18 мар. Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова положительно оценила работу Общественного штаба по наблюдению за выборами президента России в Москве и поблагодарила волонтеров за работу, сообщает ТАСС.

«Это волонтеры (общественного штаба - ред.), неравнодушные люди, которым не все равно, что происходит в нашем замечательном городе Москве. (Город – ред.) уже много лет вместе с этими людьми прикладывает максимум усилий, чтобы выборы проходили, как в настоящей истиной столице. Всем-всем огромное спасибо», - подчеркнула Памфилова.

Ранее руководитель «Общественного штаба» по наблюдению за выборами президента России в Москве Алексей Венедиктов сообщал, что на 96% избирательных участках в Москве присутствуют общественные наблюдатели. Он пояснил, что из 3624 наблюдателей не вышло по личным причинам 127 человек - это менее 4%.

Общественный штаб по наблюдению за выборами будет работать в столице в пятый раз. К его работе приглашены представители всех политических партий, выдвинувших на выборы своих кандидатов, а также волонтеры.

В воскресенье россияне выбирают президента страны, отдать свой голос за одного из восьми кандидатов можно до 20:00. В соответствии с Конституцией РФ глава государства избирается на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.

Найти избирательный участок по адресу проживания или рядом с местом пребывания, а также узнать контакты участков можно через сервис ЦИКа.