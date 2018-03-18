РИАМО - 18 мар. В Московскую городскую избирательную комиссию по состоянию на 15:00 не поступило ни одной жалобы на организацию и проведение выборов президента России в столице, сообщил журналистам в воскресенье председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

«Как таковых жалоб нет, есть звонки, связанные с реализацией «Мобильного избирателя» (система для прохождения голосования по месту нахождения – ред.). Есть порядок, предусмотренный Центральной избирательной комиссией: если человек приходит и по каким-то причинам включен или нет (в список для голосования – ред.), предусмотрен порядок проверки: не принимал ли он участие в голосовании по месту жительства и так далее. Это касается, в первую очередь, тех, кто по 2-3 раза подавал заявление и передумал», - сказал Горбунов.

Он добавил, что частично подтверждались факты о срыве дополнительной информации об одном из кандидатов, размещенной у плакатов с биографиями кандидатов на избирательных участках.

«Разговор был с депутатом Госдумы, вопрос ставился по Сокольникам. Организована проверка с выездом на территорию района, факт неправомерных действий не подтвержден. На плакатах о кандидатах на избирательных участках размещена информация», - уточнил Горбунов.

Он добавил, что других жалоб не было.

«На прошлых выборах кусали членов комиссии», - отметил Горбунов.

В воскресенье в России проходят выборы президента. В соответствии с Конституцией РФ глава государства избирается на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования. Отдать свой голос можно за одного из восьми кандидатов.

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