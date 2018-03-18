РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 18 мар. Три столичных автобуса, которые заезжали в Подольск, поменяли свои маршруты, сообщается на сайте ГУП «Мосгортранс».

Изменения вступили в силу с 16 марта в связи с открытием движения по новой эстакаде на пересечении Варшавского шоссе и улице Маршала Савицкого.

«С 16 марта изменяются маршруты автобусов №802 (5-й микрорайон Северного Бутова – Фабрика имени 1 Мая), №860 (1-й микрорайон Щербинки – станция «Щербинка»), №864 (Улица Академика Янгеля – Фабрика имени 1 Мая). Автобусы №№802, 864 при движении к станциям метро после остановки «Школа №4» на улице 40 лет Октября будут следовать направо, на новую разворотную эстакаду, с выездом на дублер Варшавского шоссе по направлению в центр», – говорится в сообщении.

Вместо остановки «Липки» на Варшавском шоссе при следовании в центр автобусы №№802, 864 будут следовать с остановкой «Поворот на Милицейский поселок» на дублере Варшавского шоссе.

Автобус №860 при движении от станции «Щербинка» после остановки «Школа №4» на улице 40 лет Октября будут следовать направо, на новую разворотную эстакаду, с выездом на дублер Варшавского шоссе по направлению в центр. Далее автобусы будут заезжать в Милицейский поселок, после чего проследуют своим маршрутом к 1-му микрорайону Щербинки.

Остановка «Липки» и первая остановка «Поворот на Милицейский поселок» при следовании к 1-му микрорайону Щербинки автобусами №860 обслуживаться не будут.