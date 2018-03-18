РИАМО - 18 мар. Явка граждан на выборы президента РФ в столице в текущем году на 15:00 выросла почти на 6% по сравнению с аналогичными показателями 2012 года, это обусловлено высокой информированностью населения, сообщил журналистам в воскресенье председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

В воскресенье в России проходят выборы президента. В соответствии с Конституцией РФ глава государства избирается на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования. Отдать свой голос можно за одного из восьми кандидатов.

«По сравнению с 2012 годом явка на выборах президента в Москве на 15:00 выше почти на 6%. Мы обратили внимание, что примерно на 5% выше все сводки по явке идут. Смотрел данные по Дальнему Востоку, по Сибири - примерно ровно везде на 4-5% по стране», - сказал Горбунов.

Он добавил, что в росте активности граждан в проявлении своей позиции есть заслуга средств массовой информации, а также некоммерческих общественных организаций.

«Высокое информирование граждан в этом году. К информированию также подключились артисты, музыканты», - заключил Горбунов.