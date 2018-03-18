РИАМО – 18 мар. Информация о DDoS-атаках на сайт Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ будет предоставлена позже, сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

Ранее она заявила, что сайт ЦИК РФ в день выборов президента подвергся DDoS-атаке с IP-адресов из 15 стран.

«Я бы не хотела сейчас привлекать внимание к этой проблеме. Скажем попозже, всю информацию дадим», - сказала Памфилова.

Она отметила, что в настоящее время опасности для сайта ЦИК РФ нет.

В воскресенье в России проходят выборы президента. В соответствии с Конституцией РФ глава государства избирается на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования. Отдать свой голос можно за одного из восьми кандидатов.

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