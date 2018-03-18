РИАМО - 18 мар. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России проанализирует ситуацию с вбросом бюллетеней на избирательном участке в подмосковных Люберцах, результаты голосования могут быть отменены, сообщил журналистам в воскресенье заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.

Ранее председатель Мособлизбиркома Ирина Коновалова сообщила, что камеры видеонаблюдения на избирательном участке №1480 в Люберцах зафиксировали вбросы бюллетеней в стационарную урну. Она была опечатана, для продолжения голосования на участок привезли резервную урну. От работы на участке отстранены два человека. Бюллетени в урне будут аннулированы.

«Сегодня я провел разговор с председателем Избирательной комиссии Московской обрасти Ириной Коноваловой. Она выехала на место. Мы анализируем ситуацию, и, если вброс подтверждается, и если он действительно доказывает, что невозможно установить результаты голосования, то, естественно, результаты голосования будут отменены», - сказал Булаев.