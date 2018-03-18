РИАМО - 18 мар. Гражданина, заявившего об «удачном двойном голосовании» на выборах президента РФ в Москве и Московской области, могут оштрафовать на 30 тысяч рублей в соответствии с КоАП РФ, информация не подтвердилась, сообщил журналистам в воскресенье член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

«Мужчину, который хвастался, что дважды проголосовал, сотрудники полиции задержали. Сейчас составляется протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 5.22 КоАП РФ о повторном голосовании. Предусмотрен штраф в 30 тысяч рублей», - сказал Реут.

Как отметил член Мосгоризбиркома, «шутка вышла дорогой».

В воскресенье россияне выбирают президента страны, отдать свой голос за одного из восьми кандидатов можно до 20:00. В соответствии с Конституцией РФ глава государства избирается на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.

Найти избирательный участок по адресу проживания или рядом с местом пребывания, а также узнать контакты участков можно через сервис ЦИКа.

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