РИАМО - 18 мар. Районы юго-востока и востока столицы, а также Зеленограда показывают наиболее активную явку на выборы президента РФ в Москве, согласно данным на интерактивном экране в Мосгоризбиркоме.

«Активность избирателей по районам: Люблино - 48,82%; район Савелки - 48,65%; район Восточный - 47,69%; район Капотня - 46,7%; район Старое Крюково - 46,14%», - значится на экране.

Указанные значения соответствуют статистике на 15:00.

В воскресенье россияне выбирают президента страны, отдать свой голос за одного из восьми кандидатов можно до 20:00. В соответствии с Конституцией РФ глава государства избирается на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.

Найти избирательный участок по адресу проживания или рядом с местом пребывания, а также узнать контакты участков можно через сервис ЦИКа.