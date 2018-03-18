РИАМО (ШАХОВСКАЯ) – 18 мар. Более 47% избирателей из городского округа Шаховская проголосовали на выборах президента России к 15:00, говорится в сообщении территориальной избирательной комиссии рабочего поселка Шаховская.

По данным Шаховского информагентства, в списках около 19 тысяч избирателей. Голосующим впервые вручают памятные сувениры.

«На 15:00 проголосовали 8 979 человек, это 47,1% от общего числа избирателей», – говорится в сообщении.

В воскресенье в России проходят выборы президента. Всего в Московской области работают 4 293 участка, более половины из них оборудованы видеокамерами.