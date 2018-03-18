РИАМО (КОРОЛЕВ) – 18 мар. Спортсмен из подмосковного Королева завоевал первое место на традиционном турнире по самбо, который прошел в подмосковном Пушкине, сообщается в аккаунте комитета по физической культуре, спорту и туризму администрации Королева в Instagram.

Традиционный турнир клуба спортивных единоборств «Аврора» по самбо прошел 17 марта в городе Пушкино, в нем принимали участие юноши 2008-2010 годов рождения из разных городов Московской области.

«Спортсмены клуба единоборств «Авангард» из Королева приняли участие в традиционном турнире клуба «Аврора». Первое место в весовой категории 22 килограмма занял Константин Резников», – говорится в сообщении.

Как отмечается в материале, еще шесть спортсменов из Королева добились третьих мест в своих весовых категориях.