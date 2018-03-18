РИАМО - 18 мар. В полицию поступили звонки об угрозе взрыва в четырех избирательных участках и здании Центральной избирательной комиссии РФ в Москве, информация не подтвердилась, сообщил журналистам в воскресенье член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

В воскресенье россияне выбирают президента страны, отдать свой голос за одного из восьми кандидатов можно до 20:00. В соответствии с Конституцией РФ глава государства избирается на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.

«По четырем избирательным участкам поступили сообщения в службу «02», что заложены взрывные устройства. По всем участкам проверили, оперативная группа выезжала с собакой, ничего не нашли. Процесс голосования проходит, комиссия не прерывалась. Также поступил сигнал, что ЦИК РФ заминирован. Проверили, ничего не нашли», - сказал Реут.

Он добавил, что на одном из столичных участков пришедший мужчина отказался предъявить сумку к досмотру, ушел с участка и позвонил на «02» с заявлением «Меня не пускают голосовать».

«Больше инцидентов не зарегистрировано», - сказал Реут.