РИАМО - 18 мар. На выборах президента РФ в столице зарегистрировали три серьезных нарушения на избирательных участках, сообщил журналистам в воскресенье руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов.

«На сегодняшний день серьезных нарушений - три (голосование дважды, выписка и вписка на свой участок, КОИБы). То, что отключились КОИБы, наверное, не нарушение, но напряжение. На шести участках не пустили наблюдателей. На двух участках помешали прессе при ЦИКе снимать. Мы эти вопросы решили. Вот это все нарушения, которые мы на сегодня видим», - сказал Венедиктов.

В воскресенье россияне выбирают президента страны, отдать свой голос за одного из восьми кандидатов можно до 20:00. В соответствии с Конституцией РФ глава государства избирается на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.

Найти избирательный участок по адресу проживания или рядом с местом пребывания, а также узнать контакты участков можно через сервис ЦИКа.

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