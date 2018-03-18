РИАМО - 18 мар. Почти 90% заключенных в СИЗО проголосовали в Московской области на 15:00, сообщила журналистам в воскресенье уполномоченный по правам человека в Подмосковье Екатерина Семенова.

«На 15:00 90% людей, которые задержаны и находятся в СИЗО и ИВС, проголосовали. Еще осталось 300 человек», - сказала Семенова.

В воскресенье россияне выбирают президента страны, отдать свой голос за одного из восьми кандидатов можно до 20:00. В соответствии с Конституцией РФ глава государства избирается на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.

Найти избирательный участок по адресу проживания или рядом с местом пребывания, а также узнать контакты участков можно через сервис ЦИКа.