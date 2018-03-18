РИАМО (ОРЕХОВО-ЗУЕВО) – 18 мар. По состоянию на 15:00 на избирательных участках городского округа Орехово-Зуево проголосовали 45 515 человек, сообщил председатель территориальной избирательной комиссии Александр Бурыкин.

«В общей сложности на избирательных участках городского округа Орехово-Зуево по состоянию на 15:00 18 марта проголосовали 45 515 человек, что составляет 45%», – сказал Бурыкин.

По данным Орехово-Зуевского информагентства, новые данные по явке избирателей в Орехово-Зуеве станут известны после 18:30. Голосование продлится до 20:00.

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