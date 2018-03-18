РИАМО - 18 мар. Бюллетени в урнах, стоявших в избирательных участках №1204 и №1353 на моменты вбросов бюллетеней, опечатали, сообщил журналистам в воскресенье председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

«Был вопрос по участку №1204. Действительно, в руках было два бюллетеня, которые опустили. Урна опечатана, при подведении итогов все бюллетени, находящиеся в этой урне, будут признаны недействительными. Второй такой же случай у нас в №1353. Такое же решение комиссия озвучила. Урна была опечатана сразу же», - сказал Горбунов.

Он подчеркнул, что бюллетени в данных урнах будут признаны недействительными после голосования, после 20:00.

По словам председателя, опечатаны именно те урны, в которые были опущены по два бюллетеня одним человеком. На обоих участках полицией проводится проверка по зафиксированным фактам.

«Венедиктов сообщил из Общественного штаба интересную цифру: наблюдателей от Общественной палаты - 3,5 тысячи», - добавил Горбунов.

В воскресенье россияне выбирают президента страны, отдать свой голос за одного из восьми кандидатов можно до 20:00. В соответствии с Конституцией РФ глава государства избирается на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.

Найти избирательный участок по адресу проживания или рядом с местом пребывания, а также узнать контакты участков можно через сервис ЦИКа: http://www.cikrf.ru/services/lk_address/.