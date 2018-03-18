РИАМО - 18 мар. На столичном избирательном участке №65 сломались два КОИБа , сообщил журналистам в воскресенье руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов.

«Еще на одном участке, 65-м, сломался сначала один КОИБ, потом сломался другой КОИБ. В результате пришлось поставить туда обычную урну, куда голосуют, а часть бюллетеней осталась в КОИБах. Если не удастся починить КОИБы, то весь участок будет пересчитан вручную», - сказал Венедиктов.

В воскресенье россияне выбирают президента страны, отдать свой голос за одного из восьми кандидатов можно до 20:00. В соответствии с Конституцией РФ глава государства избирается на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.

Найти избирательный участок по адресу проживания или рядом с местом пребывания, а также узнать контакты участков можно через сервис ЦИКа: http://www.cikrf.ru/services/lk_address/.