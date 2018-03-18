РИАМО - 18 мар. Известные артисты Алла Пугачева и Максим Галкин проголосовали на выборах президента России в подмосковном Звенигороде, посмотреть на звезд на избирательном участке собралось множество фанатов.

«Проголосовали в Звенигороде», - написал Галкин в своем Instagram.

На видео с участка видно, что место голосования известных артистов привлекло множество поклонников их творчества. Пока Пугачевой и Галкину выдавали бюллетени для голосования, кто-то даже включил песню из репертуара Примадонны. Галкин оценил данный рингтон.

В воскресенье россияне выбирают президента страны, отдать свой голос за одного из восьми кандидатов можно до 20:00. В соответствии с Конституцией РФ глава государства избирается на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.

Найти избирательный участок по адресу проживания или рядом с местом пребывания, а также узнать контакты участков можно через сервис ЦИКа.