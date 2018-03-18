РИАМО (КОРОЛЕВ) – 18 мар. Народный артист РСФСР Николай Караченцов проголосовал на выборах президента Российской Федерации в подмосковном Королеве, сообщил глава города Александр Ходырев в своем аккаунте в Instagram.

«Народный артист РСФСР Николай Караченцов проголосовал в Королеве. Процедура голосования прошла дома у известного артиста. Члены участковой избирательной комиссии №1121 поместили заполненные бюллетени Николая Петровича и его семьи в специальный переносной ящик для голосования», – написал Ходырев.

В воскресенье в России проходят выборы президента. В соответствии с Конституцией РФ глава государства избирается на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.

Найти избирательный участок по адресу проживания или рядом с местом пребывания, а также узнать контакты участков можно через сервис ЦИКа.