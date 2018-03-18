РИАМО - 18 мар. Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков назначен членом Московской городской избирательной комиссии с правом совещательного голоса по уведомлению кандидата в президенты РФ Ксении Собчак, говорится в документе, опубликованном в воскресенье на сайте Мосгоризбиркома.

«Принять к сведению уведомление зарегистрированного кандидата на должность президента Российской Федерации Ксении Анатольевны Собчак о назначении членом Московской городской избирательной комиссии с правом совещательного голоса Гудкова Дмитрия Геннадьевича», - говорится в документе.

Гудкову предоставляется удостоверение члена Московской городской избирательной комиссии с правом совещательного голоса установленного образца.

В воскресенье россияне выбирают президента страны, отдать свой голос за одного из восьми кандидатов можно до 20:00. В соответствии с Конституцией РФ глава государства избирается на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.

Найти избирательный участок по адресу проживания или рядом с местом пребывания, а также узнать контакты участков можно через сервис ЦИКа.