РИАМО - 18 мар. Явка на выборах президента России в Подмосковье, по данным на 15:00, составила 43,9%, сообщила журналистам председатель Мособлизбиркома Ирина Коновалова.

В воскресенье в России проходят выборы главы государства. Отдать свой голос можно за одного из восьми кандидатов.

«Подмосковье проснулось - уже проголосовали более 2,5 миллионов человек, что составляет 43,9%», - сказала Коновалова.

Она добавила, что в аэропорту «Шереметьево» проголосовало более 1,4 тысячи человек, в аэропорту «Домодедово» - чуть более 1 тысячи избирателей, в «Жуковском» - 28 человек.

По явке лидирует Восход - 59,47%, Лосино-Петровский - 57,05%, Молодежный - 56,01%. В число аутсайдеров попали Жуковский - 35%, Люберцы - 35%, Волоколамск - 35%.

Явка на президентских выборах в Подмосковье по состоянию на 12:00 составила 23%.

На прошлых выборах президента России в Московской области в 2012 году явка избирателей на 15:00 составляла 40%.