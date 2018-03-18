РИАМО – 18 мар. Блокировка избирательных участков для голосования на выборах президента России на Украине не вписывается в норму международного права, сообщил журналистам в воскресенье заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Николай Булаев.

В воскресенье в России проходят выборы президента. В соответствии с Конституцией РФ глава государства избирается на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования. Отдать свой голос можно за одного из восьми кандидатов.

«Мне сложно комментировать действия на Украине. Не я один об этом говорил, что это никак не вписывается в норму международного права», - сказал Булаев, отвечая на вопрос о блокировке избирательных участков на Украине.

Ранее в ряде СМИ появилось сообщение, что МВД Украины не будет пускать граждан России в консульства и посольства 18 марта для голосования на выборах президента РФ.