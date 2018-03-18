РИАМО - 18 мар. На столичном избирательном участке №1204 человек проголосовал дважды, сообщил журналистам руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов.

«Мы все-таки установили, что на одном из московских участков избиратель проголосовал двумя бюллетенями. Мы просмотрели комиссией это, просмотрели представители всех кандидатов в президенты», - сказал Венедиктов.

Он отметил, что только что подписал письмо в адрес председателя московской избирательной комиссии Валентина Горбунова.

«Высказал совместное наше мнение, что результаты на избирательном участке номер №1204 мы просим аннулировать», - добавил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве.

Венедиктов также сообщил о подготовке предложения по улучшению портала госуслуг.

«Три человека в системе «Мобильный избиратель» сначала выписались со своего избирательного участка, а потом на него же вписались. Поэтому мы сейчас готовим предложение по совершенствованию системы госуслуг, портала госуслуг, чтобы люди так не шутили», - подчеркнул руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве.

В воскресенье россияне выбирают президента страны, отдать свой голос за одного из восьми кандидатов можно до 20:00. В соответствии с Конституцией РФ глава государства избирается на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.

Найти избирательный участок по адресу проживания или рядом с местом пребывания, а также узнать контакты участков можно через сервис ЦИКа.