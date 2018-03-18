РИАМО - 18 мар. В день выборов президента России Московский метрополитен и наземный транспорт столицы перевезли уже более 3 миллионов пассажиров, что больше, чем в обычное воскресенье, сообщается в Twitter-аккаунте «Московский транспорт».

«По состоянию на 14:00 на сегодня перевезено 3,33 миллиона пассажиров в метро и наземном транспорте, что существенно выше обычного воскресенья», - говорится в сообщении.

В воскресенье россияне выбирают президента страны, отдать свой голос за одного из восьми кандидатов можно до 20:00. В соответствии с Конституцией РФ глава государства избирается на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.

Найти избирательный участок по адресу проживания или рядом с местом пребывания, а также узнать контакты участков можно через сервис ЦИКа.

Просто и понятно о выборах президента РФ>>