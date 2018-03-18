РИАМО – 18 мар. В день проведения выборов президента России сайт Центральной избирательной комиссии Российской Федерации работает в штатном режиме, сообщил журналистам в воскресенье заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев.

В воскресенье в России проходят выборы президента. В соответствии с Конституцией РФ глава государства избирается на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования. Отдать свой голос можно за одного из восьми кандидатов.

«В штатном режиме работает все, что должно работать. Все информационные ресурсы, в том числе сайт Центральной избирательной комиссии, ни на одну секунду не прерывали свою работу», - сказал Булаев.

Он добавил, что та работа, которая осуществляется в целях обеспечения информационной безопасности, дает свои результаты.

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