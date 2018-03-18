РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 18 мар. В воскресенье один электропоезд Курского направления Московской железной дороги, который следует через Подольск, задержали, еще два – частично отменили, сообщает Telegram-канал ЦППК.

«На Курском направлении задержан поезд №6076/6075 (Подольск – Голицыно) на 10 минут. Частично отменены поезда №6076/6075 (Подольск – Голицыно) на участке Москва (Курский вокзал) – Голицыно, №6028/6027 (Голицыно – Серпухов) на участке Голицыно – Москва – Каланчевская», – говорится в сообщении.

Предварительная причина: отказ технических средств.