РИАМО (МЫТИЩИ) – 18 мар. Народный артист России, депутат Государственной думы пятого созыва, известный музыкант, певец, лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев проголосовал на избирательном участке №1718 в селе Троицкое городского округа Мытищи, передает корреспондент Мытищинского информагентства.

«Я направил заявление по интернету и проголосовал сегодня там, где мне было удобно, в Мытищах. Каждый должен выполнять свой гражданский долг, все к этому причастны, нам жить с тем президентом, которого мы выбираем. От этого зависит судьба страны и наша с вами судьба», – сказал Расторгуев.

В воскресенье, в день выборов президента Российской Федерации, в городском округе Мытищи открыто 115 избирательных участков, явка по состоянию на 12:00 составила 26,6%.

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