РИАМО - 18 мар. Адвокат, доктор юридических наук, заслуженный юрист России Анатолий Кучерена принял участие в голосовании на выборах президента в Одинцовском районе Подмосковья.

В воскресенье в России проходят выборы президента. В соответствии с Конституцией РФ глава государства избирается на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования. Отдать свой голос можно за одного из восьми кандидатов.

«Каждый голос за того или иного кандидата – он важен. Жители России должны быть более активны, они должны занимать более конкретную гражданскую позицию. <…> Для моей семьи — это важно. Поэтому мы решили принять участие в выборах», - сказал Кучерена журналистам в воскресенье.

По его словам, главные качества, которыми должен обладать президент – это разумность, честность, профессионализм.

«Для России очень важно, чтобы президентом стал человек компетентный», - добавил юрист.

Количество избирательных участков в Московской области составляет 4239, на 2170 участках работают видеокамеры и ведется трансляция в сети Интернет.