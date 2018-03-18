РИАМО - 18 мар. Проверку проводят в подмосковных Химках по факту обнаружения тел мужчины и женщины в квартире на Октябрьской улице, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«В городском округе Химки, улица Октябрьская, в квартире без внешних признаков насильственной смерти обнаружены трупы: хозяйки квартиры, неизвестного мужчины славянской внешности 35-40 лет», - сказал собеседник агентства.

По его словам, были приняты меры к установлению личности неизвестного. Для проведения судебно-медицинского исследования тела направлены в морг.

Как отметил представитель пресс-службы, по данному факту проводится проверка.