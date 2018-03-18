РИАМО - 18 мар. Пилотный проект распознавания лиц в Московском метрополитене помог выявить второго человека, находящегося в розыске, сообщается в Twitter-аккаунте столичной подземки.

«Благодаря пилотному проекту по распознаванию лиц, найден уже второй человек, находящийся в розыске», - говорится в сообщении.

Ранее замруководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Дмитрий Савченко сообщал что на объектах столичного метрополитена и Московского центрального кольца (МЦК) установлено более 12 тысяч камер, в том числе «умные камеры» нового поколения.