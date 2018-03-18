РИАМО - 18 мар. В Москве на избирательных участках зафиксировали семь технических неисправностей у комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), все ошибки оперативно устранены, сообщил журналистам в воскресенье замруководителя Общественного штаба наблюдателей столицы, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

В воскресенье россияне выбирают президента страны, отдать свой голос за одного из восьми кандидатов можно до 20:00. В соответствии с Конституцией РФ глава государства избирается на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.

«На некоторых участках были выявлены поломки КОИБов. Выезжала оперативно-техническая группа, их устраняла. Было это на нескольких участках. На 13:00 все КОИБы работают. По информации, которая идет с видеоцентра, было семь поломок. Сейчас они устранены», - сказал Шапошников.

Он подчеркнул, что поломка КОИБа является не нарушением, а технической неисправностью.