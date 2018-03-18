РИАМО - 18 мар. В Хорошевском районе на севере Москвы водитель легкового автомобиля сбил пешехода и скрылся с места аварии, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы столичной ГИБДД.

«Около 13:00 в районе дома №11 по улице Куусинена водитель легкового автомобиля совершил наезд на пешехода, после чего скрылся с места ДТП. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в городе объявили план «Перехват».

Ранее СМИ сообщили, что наезд на пешехода совершил водитель автомобиля Mercedes.