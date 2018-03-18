РИАМО - 18 мар. Женщину госпитализировали в подмосковном Ногинске с ножевым ранением, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Ногинск, шоссе Энтузиастов, из квартиры бригадой скорой помощи с колото-резаным ранением доставлена и госпитализирована в ГБУЗ МО «Ногинская ЦРБ» женщина», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Разыскивается подозреваемый в совершении преступления.