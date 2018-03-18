РИАМО - 18 мар. Женщину госпитализировали с ножевым ранением после пьяной ссоры в подмосковном Дмитрове, еще одного человека нашли мертвым, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

По его словам, в Дмитрове в квартире дома во 2-м Ревякинском переулке нашли труп человека. С этого же адреса в больницу была госпитализирована женщина с ножевым ранением.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий полицейскими за совершенное преступление установлен и доставлен в УМВД хозяин квартиры», - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре. По данному факту возбуждено уголовное дело.