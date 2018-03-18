РИАМО - 18 мар. Неизвестный украл на северо-востоке Москвы автомобиль BMW X6 стоимостью около 4,5 миллионов рублей, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.

По его словам, 17 марта в 12:16 в службу «02» поступило сообщение о краже автомобиля по адресу: Москва, улица Кибальчича, дом 8.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что неизвестный с парковки по указанному адресу совершил кражу автомобиля BMW X6», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что материальный ущерб составил около 4,5 миллионов рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.