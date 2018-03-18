РИАМО - 18 мар. Мужчину госпитализировали в Москве с различными тяжелыми ранениями после нападения неизвестного, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.

По его словам, в полицию поступило сообщение о госпитализации мужчины с диагнозом: непроникающее колото-резаное ранение груди слева, проникающее ранение живота, ранение грудной клетки, рваная рана подбородка.

«Установлено, что неизвестный, находясь в подъезде дома по улице Каргопольская, используя неустановленный предмет в качестве оружия, нанес удар в область груди и живота пострадавшему, причинив ему вышеуказанные ранения», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что по данному факту возбуждено уголовное дело.