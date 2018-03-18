РИАМО (КОРОЛЕВ) – 18 мар. Депутат государственной думы Владимир Кононов считает, что выборы в подмосковном Королеве организованы на хорошем уровне, сообщил «РИАМО в Королеве» сам депутат.

В воскресенье Кононов приехал в Королев и проверил, как проходят выборы в наукограде.

«Королев как космическая столица России – город уникальный. Здесь разрабатываются новейшие, передовые космические технологии, аналогов которым нет во всем мире. Я выбрал время и приехал в город, чтобы поддержать процесс голосования. Выборы организованы на хорошем уровне», – сказал Кононов.

В воскресенье россияне выбирают президента страны, отдать свой голос можно до 20:00. В соответствии с Конституцией РФ глава государства избирается на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.