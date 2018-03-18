РИАМО - 18 мар. Камеры видеонаблюдения на избирательном участке №1480 в подмосковных Люберцах зафиксировали вбросы бюллетеней, урна опечатана, от работы на участке отстранены два человека, сообщила журналистам в воскресенье председатель Избирательной комиссии Московской области Ирина Коновалова.

«ЧП на участке 1480, по камерам видеонаблюдения мы обнаружили вброс бюллетеней. Вброс производился в районе 9 часов утра, сейчас стационарная урна опечатана. Бюллетени будут признаны недействительными. В настоящее время на участок доставлена резервная урна, в нее будет проходить голосование. Председатель комиссии и член комиссии с правом решающего голоса, которые принимали участие в этом безобразии, отстранены от работы», - сказала Коновалова.

Она добавила, что все бюллетени в этой урне будут аннулированы, однако пока нет информации, о каком количестве бюллетеней идет речь.

На месте находятся наблюдатели от Общественной палаты Московской области и член Избирательной комиссии Московской области с правом решающего голоса.

«Комиссия легитимно работает далее, голосование на участке продолжается. К сожалению, мы говорим о том, что голоса тех людей, которые пришли на участок реально, не будут учтены», - добавила Коновалова.

Она уточнила, что на камерах видеонаблюдения написано, что это участок 1479, однако это ошибка «Ростелекома» и настоящий номер участка - 1480. Урна, в которую вбросили бюллетени, не является КОИБом. В ситуации на месте разбирается полиция.

«В том случае, если полиция признает факты участия в этом инциденте других членов комиссии и работа комиссии будет признана нелегитимной в том составе, который не задействован в ЧП, тогда никому из избирателей участка проголосовать не удастся», - добавила Коновалова.

В воскресенье россияне выбирают президента страны, отдать свой голос за одного из восьми кандидатов можно до 20:00. В соответствии с Конституцией РФ глава государства избирается на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.