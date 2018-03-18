РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 18 мар. В подмосковном Подольске водитель иномарки хотел проскочить на красный свет, но врезался в маршрутное такси, водители и пассажиры остались живы, сообщил «РИАМО в Подольске» свидетель происшествия.

«В воскресенье в микрорайоне Климовск на Симферопольской улице недалеко от «Макдональдса» водитель на элитной иномарке Jaguar хотел проскочить на красный свет, но не успел и врезался в маршрутное такси. Водитель иномарки сразу же вышел из машины и бросился бежать», – сказал свидетель.

По его словам, пострадавших в результате аварии нет. Машины довольно долго простояли на проезжей части, затем их растащили.