РИАМО - 18 мар. Музыкант группы «Пикник» Станислав Шклярский сообщил о возвращении домой после дорожной аварии под Владимиром, сообщает Газета.ru.

Музыканты рок-группы «Пикник» попали в ДТП во Владимирской области, направляясь на концерт в Рязань, 16 марта. В аварии пострадали семь человек.

«Как говорится, первый пошел. Друзья, я еду домой», - написал Шклярский в Instagram.

Он выразил благодарность подписчикам за помощь и поддержку.

«Надеюсь на понимание и прошу не задавать вопросы про здоровье всех участников, так как даже я не знаю всю информацию, что уж говорить о слухах», - добавил музыкант.