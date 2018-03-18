РИАМО - 18 мар. Председатель регионального отделения Партии роста в Московской области Олег Сольский высоко оценил организацию выборов президента России на территории Подмосковья и призвал избирателей принять участие в голосовании.

В воскресенье в России проходят выборы президента. В соответствии с Конституцией РФ глава государства избирается на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования. Отдать свой голос можно за одного из восьми кандидатов.

«Выборы в Московской области проходят на очень хорошем организационном уровне. Мы выдвинули 720 наблюдателей (от Партии роста - ред.). С момента открытия избирательных участков по настоящее время все проходит слаженно, в рамках действующего закона», - сказал Сольский журналистам.

По его словам, на избирательном участке в подмосковном Реутове собралась очередь из желающих проголосовать.

«Выборы президента – это самые главные выборы в стране. Поэтому я призываю всех прийти и проголосовать за тех кандидатов, которых вы выбрали для себя. Хочу пожелать удачи всем нашим избирателям», - добавил Сольский.

Количество избирательных участков в Московской области составляет 4239, на 2170 участках работают видеокамеры и ведется трансляция в сети Интернет.

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